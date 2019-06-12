550 Kırkağaçlı öğrenci Çanakkale'de

Kırkağaçlı öğrenciler Kırkağaç Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile Çanakkale'ye gitti.

Geziye ilçede eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin tamamı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan Kırkağaç heyeti katılarak Çanakkale'ye adeta çıkarma yaptı.

550 kişilik öğrenci ordusu ilk olarak Çanakkale Şehitler Abidesi önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra tarihi yerleri gezen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “Bu geziyi düzenleyerek öğrencilerimizin Çanakkale'yi görmesini sağlayan Kırkağaç Belediyesine ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e, Milli Eğitim camiası, öğrencilerimiz ve şahsım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı gezi sayesinde öğrencilerimizin manevi duyguları güçlendirecek. Gelecek yıl liseye gidecek öğrencilerimiz tarihi Çanakkale anıtlarını da görme imkanı buldular” dedi.