Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda uygulamalı eğitim

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Teknik Destek Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Yüksek standart ve araştırma olanaklarına sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda verilen ve sekiz gün süren uygulamalı eğitim programı, alanında uzman 6 eğitimci tarafından gerçekleştirildi.

Çalıma hakkında konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, laboratuvarın, bölgenin elverişli iklimi ve iş gücü ile en önemli hayat kaynağı olan sanayi, üretim ve ticaretin bel kemiğini oluşturan sektörel alanlar için çok önemli sacayağını oluşturduğunu söyledi.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Gıda Koordinatörü ve aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Aziz Korkmaz ise eğitim içeriğindeki analizlerin çoğunlukla Mardin'de yer alan kamu kurumları ve özel sektörden gelen analiz hizmetlerine ilişkin taleplerden oluştuğuna dikkat çekti. Korkmaz, "Bu talepler de daha çok tüketiciyi aldatmaya yönelik gıdalarda yapılan taklit ve tağşişleri ortaya koymak amacıyla bize intikal etmektedir. Bu bakımdan, alınan eğitim laboratuvarımızın analiz kapasitesini artırmakla beraber, birçok gıda maddesinde kontrol ve kaliteye dönük analizleri yapabilecek düzeye gelebilmemizde önemli katkılar sunmuş oldu" dedi.