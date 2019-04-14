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Çiftçiler bağlarını buduyor

Mardin’de baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çiftçiler bağlarına giderek ağaçlarını budamaya başladı.

Mardin'de baharın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte çiftçiler bağlarına giderek ağaçlarını budamaya başladı.


Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsalında havaların ısınmasıyla çiftçiler bağlarını budamaya başladı. Üzüm veriminin son yıllarda çok düştüğünü belirten Şeyhmus Abi, bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur atasözünü hatırlatarak verim almak için bağ bakımı ve budamanın güzel bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Abi, "Budamanın tam zamanıdır şimdi. Asmalar daha çiçek açmadan yapılması lazım. Asmaların da çeşitleri ve budama zamanları vardır. Ama şuanda zaman daraldı asmalar çiçek açmadan budamaları gerek. Budamada ince dalları bırakmasınlar, alttaki kökleri çıkarsınlar, kuruyan dalların temizlenmesi lazım. Budama yaparken özellikle tomurcuğun biraz üstünden ve yatay bir şekilde kesmek gerekir. Çünkü keserken özsuyunun tomurcuğun üzerine gitmemesi lazım. Eğer giderse onu kurutur ve bu da verim kaybına neden olur. Bağa bakarsan, bakımını yaparsan, yüz sene seneye kadar gider. Ama bakmazsan üç senede çürür gider, bakarsan verimli olur. Şimdi başlıyoruz, çiçek açmadan bitirmemiz lazım" dedi.

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