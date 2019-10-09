Nusaybin'e roketin düşme anı kamerada

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Kamışlı'dan atılan roket mermileri Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı anbean kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Suriye'nin Mardin sınırındaki Kamışlı kentinden atılan roket mermisi Nusaybin'de boş bir araziye düştü. Roket mermisinin patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.