İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samos'u deprem sonrası yangın vurdu

Yunanistan’ın Samos adasında bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı.

Yunanistan'ın Samos adasında bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını sabah saatlerinde kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmayan yangında yaklaşık 70 çadırın yandığı öğrenildi.


Ege Denizi'ndeki depremden en fazla etkilenen Yunan adası Samos'ta iki öğrenci depremde yaşamını yitirmişti. Aegean Boat Report'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonrası adada kısa süreliğine elektrikler kesildi.


Yangın nedeniyle kampta kalan düzensiz göçmenler güvenlik güçlerinin gözetiminde açık alanda toplandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.