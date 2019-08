Başkan Asya'dan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti'nin Türkiye'nin özeti olduğunu söyledi. Başkan Asya, "14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı siyasi mücadelede 18 yılı geride bıraktık. Partimiz halkımızdan aldığı yetki ve hayır dualarınızla, Türkiye'ye büyük eserler, büyük hizmetler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyor. Allah'a hamdolsun Türkiye 18 yıl içinde çok önemli mesafeler kat etti ve hayal gibi görünen nice hedeflere ulaştı. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de sizlerle birlikte, sizlerden aldığı güç ile emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran bir parti olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran AK Parti, Türkiye'nin özetidir. AK Parti ile egemenlik gerçek anlamda kayıtsız ve şartsız bir biçimde milletin olmuştur. AK Parti girdiği her seçimde oy oranını artıran bir siyasi hareket olarak dünya siyasetinde de tektir. Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yeni Türkiye'de hizmetler dur durak bilmeden inşallah devam edecektir. Türkiye AK Parti iktidarından önce yardım alan bir ülke iken, AK Parti iktidarı ile yardım eden bir ülke haline geldi. Kredi alan bir ülke iken, kredi veren bir ülke haline geldi. Artık kendi uçağımızı, gemimizi, helikopterimizi ve birçok alandaki çalışmaları başarıyla gerçekleştiren bir ülke haline geldik. Bunu aziz milletimiz ile birlikte onların bize olan güveni ve desteği ile başardık. AK Parti, ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimde de devrim yapmış bir partidir. Geleceğe yön veren şehircilik anlayışı ile yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler, parklar, yeşillendirme çalışmaları, temiz su, temiz hava, yaşanabilir çevre, düzenli caddeler ve sosyal politikalarla Türkiye'de, AK Parti'li belediyelerin olduğu her yerde bu anlayış yerleşmiş, belediye kültürü değişmiş, çıta çok yukarılara çıkarılmıştır. Bu duygu ve düşünceler, davamıza emek veren bütün AK Parti'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Partimizin 18. kuruluş yıldönümünün ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum” dedi.