İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıklarda Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtılıyor.


Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Servisi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların kabirleri daha rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, kabirlerin etrafındaki ağaçları budarken yabani otları temizledi.


Bu arada Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına yakınlarının kabirlerini ziyaret için gelen vatandaşlara Mezarlıklar Servisi görevlileri tarafından Yasin-i Şerif ve dua kitabı dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.