Ordu'da koyun yününden kilim dokunuyor

Ordu'da koyun yününden kilim dokuması yapılarak unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek yaşatılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen ‘Yöresel Kilim Dokuma' kursu tüm hızıyla devam ediyor.

25 kadın kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen bu kursta kursiyerler koyun yününün yıkanması, taranması, eğirilerek ip haline getirilmesi, eğirilen iplerin boyanması becerilerini kazanıyor. Yünden kilim, atkı, bere, eldiven, hamam kesesi, şal, duvar süsü, çanta, çanta ipi, kemer, mesh, çocuklar için patik, çorap gibi birçok ürün yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Projenin Ordulu kadınlar için yeni istihdam sağladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında başlattığımız ‘Yöresel Kilim Dokuma' kursu başarılı bir şekilde devam ediyor. Kursa katılan 25 kursiyerimiz ilimizde yetiştirilen Karayaka ırkı koyun yününden elde edilen ipliklerle geçmişte çok meşhur olan Ordu kilimi başta olmak üzere özgün motiflerin işlendiği aynı zamanda turistik ve kültürel değeri de olan kilimleri dokuyarak hem unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğimizi yaşatıyorlar hem de ekonomilerine bir katkıda bulunuyorlar” dedi.

“Ürünler Yöresel Pazar'da satılıyor”

Projeye katılan kursiyerler tarafından üretilen her ürünün kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Daire Başkanı Ahmet Ultav, “Proje kapsamında kursiyerler tarafından üretilen ürünler bizim için çok değerli. İlimizin doğal ve kültürel güzelliklerinin yansıtıldığı kilimler yine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Teleferik Alt İstasyonunun bulunduğu yerde hizmete açılan “Yöresel Ürünler ve El Sanatları Çarşısında” satışa sunulmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Halk Eğitim Merkezi ve Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bu projemizi 19 ilçemizi de katarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda kursiyerlerimizin ilgisi çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Açılan kurstan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler de, “Dokuma bizim kültürümüz olduğu için severek yapıyoruz. Bir şeyi başarmak güzel şey. Bizler başarabileceğimize inandık. Bu projenin yaz kış devam ettirilmesini istiyoruz. Artık üretime geçtik. İlk dokumalarımızı sattık. Sipariş almaya başladığımızdan itibaren daha çok heveslendik” diye konuştular.