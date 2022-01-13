Sakarya'da kar yağışı sebebiyle kapanan yollar açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın 3 ilçesinde bulunan 8 grup yolunun kapanmasına sebep oldu. Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde kapanan ve 24 farklı mahalleye ulaşımı sağlayan yollar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mücadelesi neticesinde tekrardan ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerin yayınlanmasından sonra karla mücadele için hazırlıklarını hızlı bir şekilde yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (Yol-Bak) acil müdahale için ekipmanları hazırlayarak görevlendirmeleri gerçekleştirdi. Kar yağışı dün gece yarısından itibaren etkisini artırmaya başladığında toplamda 88 personel ve 52 araç, şehrin muhtelif noktalarında hazır kıta bekledi. Son 24 saatlik durum raporuna göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Akyazı, Geyve ve Kocaali'den 8 grup yolunun kapandığı yönünde ihbarlar yapıldı. Bunun üzerine iş makinalarıyla bölgeye ulaşan ekipler, 3 farklı ilçede 24 mahalleye ulaşımı sağlayan yaklaşık 120 kilometrelik yolu açtı.

Konuya ilişkin yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerimizde ekiplerimiz en hızlı şekilde teyakkuza geçmiştir. Şehrimizin özellikle yüksek yerleşim bölgelerinde yağış, dün gece etkisini artırmış ve birimlerimize çok sayıda ihbar düşmüştür. İhbar aldığımız bölgelere en hızlı şekilde intikal edilerek, karla kaplanan 8 farklı grup yolu ulaşıma açılmıştır. Vatandaşımıza mağduriyet yaşatacak ve hayatı olumsuz etkileyecek her türlü duruma müdahale için ekiplerimiz 24 saat görev başındadır” denildi.