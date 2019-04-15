Atakum Anadolu İHL Türkiye ikincisi oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(AHL), TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 50.si düzenlenen Final Yarışması Ödül Töreni, Ankara'da, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşti. 63 ilden, 202 farklı okuldan toplam 220 projenin katıldığı final yarışmasına katılan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi “Akran Rehberliği” projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Değerler eğitimi kategorisinde 17 proje içinden Türkiye ikincisi olan “Akran Rehberliği” projesini anlatan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi öğretmeni Ülkü Dal, “Hazırlamış olduğumuz projenin amacı, lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini tespit etmek ve bu düzeyin akran rehberliği ile uygulanacak değerler eğitimi programı ile değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Eğitim ve öğretimde akran desteğinin ve rehberliğinin kullanılmasının yaygınlaştırılmasında örnek olması açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca akran rehberliği ile değerler eğitimi verilmesinin lise müfredatından ilk örneği olması amaçlanmıştır. Projemiz bölge birinciliğinin ardından Türkiye ikincisi oldu. Bu başarının gururu ve mutluluğunu yasıyoruz” dedi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri Ayşenur Gören ve İrem Koca, “İmam hatipli gençler olarak imam hatip liselerini ve okulumuzu TÜBİTAK yarışmalarında temsil etmek ve Türkiye 2.si olmak tarif edilmez bir mutluluktu” diye konuştu.