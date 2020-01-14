Minikler komutanı asker selamı ile karşıladı

Samsun 19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlk-Ortaokulu öğrencileri "Mesleki kariyer günleri" kapsamında okula gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak'ı kapıda asker selamı ile karşıladı.

"Mesleki kariyer günleri" kapsamında, Şehit Hüseyin Aydın ilk-Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, mesleği hakkında, okul öğrencilerini bilgilendirdi. Minik öğrencilerine jandarmanın görev ve yetkileri hakkında bilgi aktaran Teğmen Kalınbacak, ”Askerlik mesleği kutsal bir meslektir. Mesleğimiz hakkında gerekli bilgileri minik yavrularımıza paylaştık. Öğrencilerimiz oldukça memnun kaldılar. Ayrıca miniklerimiz 'j' harfini burada 'jandarma' yazarak öğreniyorlar. Bu bizim için gurur verici bir durumdur" dedi.

Okul Müdürü Demir Aydın ise, ”Bugün okulumuzda İlçe Jandarma Komutanımızı ağırladık. Minik öğrencilerimiz okulumuzda 'j' harfini 'jandarma' yazarak öğreniyorlar. Komutanımızı okulumuza davet ederek, minik öğrencilerimizin yapmış olduğu etkinliğimizi onunla paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.