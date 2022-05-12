OMÜSEM'den KPSS kursu

OMÜSEM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür/Genel Yetenek Kursu bilgilendirme toplantıları Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Toplantılara; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, OMÜSEM Müdürü Doç. Dr. Kemal Özkurt, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. 2023'te yapılacak KPSS'ye Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören aktif öğrencileri, mezunları, diğer fakültelerden mezun olmuş formasyon belgesine sahip öğretmen adaylarını ve KPSS puanıyla öğretmen olarak atanmak isteyen lisans mezunlarını “Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür/Genel Yetenek Sınavı"na hazırlamak amacıyla çalışmalara hız verildi.

Alanlarında uzman eğitimciler; gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, materyal tasarımı, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, program geliştirme, rehberlik, ölçme değerlendirme, matematik, geometri, tarih, vatandaşlık bilgisi, coğrafya ve Türkçe derslerini yüz yüze, üç yüz elli beş saatte anlatacak. Kurs, verilecek kaynak kitaplar, yapılacak deneme sınavları ayrıca sınava yakın zamanlarda yapılacak olan konu tekrarları ile de zenginleştirilecek.

Kursa; 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrenciler veya mezun olan adaylar katılabilecek. Hafta sonları planlanan Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür/Genel Yetenek kursu yanında, hafta içi akşam Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Matematik, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖABT hazırlık kursları için de çalışmaların yapıldığı belirtildi.