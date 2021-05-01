TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Ankaraspor: 1

Lig'in 33. haftasında Samsunspor, sahasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Nadir'in pasında topla buluşan Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada ceza sahasına gelen ortayı ağlarla buluşturan Nadir'in golü hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi.

49. dakikada Ankaraspor'un kazandığı kornerde Bodul'un şutu filelerle buluştu. 1-1

57. dakikada kaleci Mathias'ın elinde kaçırdığı topu Yalçın boş kaleye gönderdi.

64. dakikada Samsunspor'un baskısında bir kez çizgiden çıkan bir kez de direkten dönen topu Veli filelere yolladı. 2-1

73. dakikada İlyas'ın sağ kanattan ortasına Yasin şık bir dokunuş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 3-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Erhan dk. 84), Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Dja Djedje (Ferhat dk. 72), Savicevic (Gökhan Alsan dk. 72), Guido Koçer (İlyas dk. 57), Gökhan Karadeniz (Couruer dk. 84), Yasin Öztekin, Nadir Çiftçi

Yedekler: Furkan, Emirhan, Boli,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ankaraspor: Mejias Osioro, Ali Ülgen, Gökhan Akhan, Madimu (Levent dk. 68), Mahmut Akan, Bodul (Olatunbosun dk. 78), Barış Zeren, Umar (Mehmet Başkan dk. 60), Samed Kaya (Batuhan dk. 78), Erdem Çetinkaya, Pedersen

Yedekler: Berk, Tevfik, Mete, Fatih, Hacı, Ali Rıza

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Goller: Yasin (dk. 25 ve 73), Veli (dk. 64) (Samsunspor), Bodul (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Guido, Nadir, Savicevic, Djedje (Samsunspor), Umar, Ali Ülgen (Ankaraspor)