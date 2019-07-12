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Siverekli mevsimlik işçilerinin içler acısı hali

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden ülkenin batısındaki illerine mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlar yağmur ve fırtınaya yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ülkenin batısındaki illerine mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlar yağmur ve fırtınaya yakalandı.


Her yıl Siverek merkez ve kırsal mahallelerinden batı illerine mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya giden binlerce vatandaş, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, yazın ortasında baş gösteren yağmur ve fırtınaya yakalandı. Tokat'ın Erbaa ilçesine soğan toplamaya giden ve çadırda yaşayan 13 aile çıkan fırtına, yağmur ve sonrasında oluşan sel nedeniyle çadırları zarar gördü, içinde ki ev eşyaları kullanılmaz hale geldi.


Vatandaşlar içler acısı hallerini sosyal medyada paylaşarak, şu ana kadar kimsenin kendilerine yardımda bulunmadığını iddia ederek yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

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