Vali Atik, emniyet teşkilatı mensupları ile iftarda buluştu

Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Ramazan ayının bu maneviyat dolu güzel akşamında emniyet teşkilatı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, emniyet teşkilatının Ramazan ayını kutladı. Vali Atik, Siirt'te huzur ve güvenin tesisinde emniyet güçlerinin büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çekerek, emniyet teşkilatına başarılar diledi.

Emniyet personeli ile bir süre sohbet eden Vali Atik, Ankara'ya tayini çıkan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen'i çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarı dileğinde bulundu.