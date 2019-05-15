İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atik, emniyet teşkilatı mensupları ile iftarda buluştu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, emniyet teşkilatı mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.


Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Ramazan ayının bu maneviyat dolu güzel akşamında emniyet teşkilatı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, emniyet teşkilatının Ramazan ayını kutladı. Vali Atik, Siirt'te huzur ve güvenin tesisinde emniyet güçlerinin büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çekerek, emniyet teşkilatına başarılar diledi.


Emniyet personeli ile bir süre sohbet eden Vali Atik, Ankara'ya tayini çıkan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen'i çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarı dileğinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.