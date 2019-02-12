Şırnak'ta Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı düzenlendi

Çalıştay Şırnak Üniversitesi Kongre Merkezinde yapıldı. Merkez ve ilçelerden yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, 'Gelecekte Siyaset ve Hukuk', 'Gelecekte Ekonomi', 'Gelecekte Tekno Gelişim', 'Gelecekte Küresel İletişim' ve 'Gelecekte Eğitim' başlıklı 5 ayrı temada işlendi. 5 ayrı salonda, 5 ayrı konu başlığında fikirlerini çekinmeden dile getiren gençlere, TÜGVA Şırnak'ın belirlediği konularında uzman 5 moderatör eşlik etti. 5 ayrı moderatör gözetiminde ve 5 ayrı salonda gerçekleştirilen oturumda belirlenmiş temalar üzerine fikirlerini ifade eden gençler, moderatörler tarafından belirlenen 5 öğrenci Genç Türkiye Kongresi Türkiye Finali için İstanbul'a gitmeye hak kazandı. 30 Mart 2019'da düzenlenecek olan finale Şırnak adına katılacak olan öğrenciler, 5 tema için diğer illerden gelen arkadaşları ile Genç Türkiye Kongresi Türkiye Finali'ni gerçekleştirecek.

Genç Türkiye Kongresi Şırnak Çalıştayının ardından sertifika töreni düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Kongre Salonunda düzenlenen sertifika törenine, TÜGVA Şırnak İl temsilcisi Fırat Som, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Mehmet Demir, uzman moderatör, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Uzman moderatör, öğretmen ve öğrencilere katılım sertifikalarını TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Mehmet Demir verdi.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, “Türkiye Gençlik Vakfı, ülkemiz gençliğini yarının dünyasına hazırlarken arkadaşlık etmeyi amaçlayan ve bu arkadaşlığı; coğrafyamızın değerlerini özümsemiş, ahlaklı, donanımlı ve umut dolu nesillerin yetişmesi adına önemseyen yeni nesil gençlik vakfıdır. TÜGVA olarak, Türkiye gençliğinin nasıl heyecan verici bir potansiyel ve dinamizm taşıdığının farkındayız. bu potansiyelin hayatın her alanında kendimiz, ailelerimiz, çevremiz ve bütün insanlık için hayırlı, verimli bir etkinliğe kavuşması için faaliyet gösteriyoruz. Genç Türkiye Kongresi ile, toplumun önemli meseleleri ve çözüm bekleyen sorunlarımız hakkında görüşlerinizi almak üzere sözü siz gençlerimize vermek istiyoruz. Fikirlerinizi çekinmeden ifade edebileceğiniz, yaşıtlarınızla seviyeli tartışmalar yapma imkanı bulabileceğiniz, bu organizasyon ile farklı bakış açılarına sahip olabileceğiniz, birlikte düşünme, müzakere etme ve ortak bir fikre ulaşma yollarını öğrenebileceğiniz samimi ve nitelikli bir gençlik platformu olacaktır” dedi.