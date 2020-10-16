Sivasspor kafilesi Kayseri'ye gitti

DG Sivasspor kafilesi, Kayserispor ile oynayacağı maç için karayolu ile Kayseri'ye gitti.

Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak karayoluyla Kayseri'ye hareket etti.

Kırmızı-beyazlılar, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyeme başlayacak.

Kayserispor ile Sivasspor, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.