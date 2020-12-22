4B Yazılım markalaştırmaya devam ediyor

Van'da, yıllardır hizmet veren 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, firmaların markalaşması yolunda her türlü desteği sunuyor.

Vanlı firmaların markalaşması yolunda ciddi adımlar atan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, firmaların markalaşması yolunda destek sunmaya devam ediyor. Firma yetkililerinden Olgucan Güden ile birlikte Yaka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman'ı ziyaret ederek kendisine ‘Marka Tescil Belgesi'ni takdim eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Yetkilisi Bilgin Berge, bölgedeki işletmeleri markalaştırmak için firma olarak ciddi bir yoğunluk içinde olduklarını aktardı. Özellikle Vanlı firmaların markalaşma adına ciddi taleplerinin olduğunu vurgulayan Berge, “Bizler 4B olarak bu taleplere karşılık vererek, firmalarımızın kısa bir sürede markalaşmasını sağlamaktayız. Geçen sene 9 şube ile hizmete başlayan ve bu sene 10'uncu şubesini hizmete açan Yaka Marketler Zinciri'nin resmi olarak markalaşmasında danışmanlık etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bölge açısından markalaşmanın büyük bir kazanç olduğunu dile getiren Berge, “Dünyada her yıl yüz binlerce sahte ürün, marka tescili ile önleniyor. Yetkisiz tabela konumlandırmalarının önüne geçebilmesi ve alan adlarının üçüncü şahıslarla kullanımının uluslararası düzeyde önlenmesi ancak marka ile mümkündür. Biz de kurumsal markamız 4B ile bu anlamda en iyi danışmanlık hizmetini vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman ise “Vanlı firmaların markalaşmasını çok önemsiyoruz. Yaka Marketler Zinciri olarak 10 şube ile hizmete devam ederek, kendi firmamızı markalaştırmak adına ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar doğrultusunda ise ‘YAKA' ismini tescil ederek Marka Tescili Belgemizi aldık. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun'' diye konuştu.