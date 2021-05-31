4B Yazılımdan öğrencilere staj desteği

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, pandemi sürecinde staj yeri arayan öğrencilere destek olacaklarını belirtti.

Öğrenci olduğu sırada staj yeri ararken çok sıkıntı yaşadığını ifade eden Güden, “Bu pandemi sürecinde stajyer alımlarını hiç düşünemiyorum. Biliyorum ki öğrenciler çok zorluk çekiyorlar. Tüm bu bahanelere bir de pandemi eklenince firmalar stajyer alımlarını daha çok azalttı. Bizde bu durumun farkında olarak, öğrencilere staj imkânı tanımaya karar verdik. Normalde her sene 5-8 arası stajyer alımı yapıyorduk. Fakat bu sene bu sayıyı 20'ye çıkardık. 15 uzaktan, 5 ise Van ofisimizde geliştirmekte olduğumuz projelerimizde istihdam etmek üzere adli bilişim, bilgisayar, elektrik elektronik, mekatronik ve yazılım mühendisliği öğrencilerinden oluşan toplamda 20 kişilik bir stajyer kontenjanı açtık. Bu konuda 4B Yazılım olarak sorumluluklarımızın bilincinde olup öğrenci arkadaşlarımıza elimizden gelen desteği sunacağız” dedi.

İmkanlar çerçevesinde projelerini ve hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Güden, “Bu süreçte stajyer arkadaşlarımızda bizlerle beraber hem projelerimize katkı sunacak hem de kendilerini geliştirme imkanı bulabilecekler. Pandemi sürecindeyiz ve ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Fakat bu duracağımız veya çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Aksine daha çok zamanımız oluyor ve daha çok kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Bu anlamda firma olarak hem bünyemizdeki personelleri hem de hizmet kalitemizi günden güne geliştirip ülkemize yeni ürünler veya yeni hizmetler kazandırma çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.