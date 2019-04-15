VAN ESOB dil kursu devam ediyor

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (VAN ESOB) ‘Bir Lisan Bir İnsan Projesi' kapsamında başlayan dil kursu devam ediyor.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, İpekyolu Gençlik Merkezi'nde verilen Farsça ve İngilizce dil kursuna katıldı. Hem Farsça hem de İngilizce sınıflarında yer alan Berge, iki dilinde de Van esnafı için son derece önemli olduğunu söyledi.

“Esnaf iki dili de öğrenmeli”

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle esnafa dil kursu verdiklerini söyleyen Berge, esnafın daha kolay iletişim kurabilmesi için böyle bir projeye imza attıklarını belirtti. Berge, Van'a gelen İranlıların Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorken onlara hizmet veren esnafımızın da hem Farsça hem de İngilizce konuşabiliyor olması gerekir” dedi.

Ezberciler Kavşağı'ndaki İpekyolu Gençlik Merkezi'nde verilen kurslara katılan esnaf, dersleri ilgi ile takip ediyor. Ücretsiz olarak verilen kursa kayıt yaptırmak isteyen esnaf, 0541 573 15 01 numaralı telefon ile irtibata geçmesi gerekiyor. Esnafın yanı sıra İran ile ticaret yapan işadamları da kursa katılım sağlayabiliyor.