Gençlik haftası etkinlikleri törenle başladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Törene,Zonguldak Valilik Binası önünde 10.00'da gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Akgül, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil lisans Şefi Erol Pesen, Antrenörler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve sporcuların çelenk sunumu ile başlayarak 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Her yıl tüm yurtta düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın içinde yer alan Gençlik Haftası kutlamalarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli duygu ve düşüncelerle Samsun'a attığı ilk adım Türk Milleti'nin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda atılan en önemli adımdır. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak, Dünya'ya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak kudrete ve vizyona sahiptir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milletin bağrından temiz ve kuvvetli bir nesil yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' sözüyle Türk Milletine ve siz gençlere güveninin tam olduğunu belirtmektedir. Türk gençliği olarak sizler kendinize duyulan güveni asla boşa çıkarmayacak, Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti'ne karşı görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceğinize inancımız sonsuzdur. Bu vesile ile Gençlik haftanızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum''diye konuştu.