İki çocuk annesi çok sevdiği bebeklerden para kazanıyor

Adıyaman'da, 2 çocuk annesi Halide Çalışkan, çok sevdiği bebeklerden para kazanıyor. Çalışkan, evde yaptığı yün bebekler ve oyuncaklarla aile bütçesine katkı sunuyor.

Merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden ev hanımı 2 çocuk annesi Halide Çalışkan, esnaflık yapan kocasına destek olmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yünden bebek ve oyuncak yapımına başladı. Yaptığı ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak satışa çıkaran Çalışkan'ın ürünleri büyük ilgi görmeye başladı. Aile bütçesine büyük bir katkı sağlayan Çalışkan, ip oyuncakların plastik oyuncaklara göre daha çok tutulduğunu hem ailelerin hem de çocukların yün oyuncakları daha çok sevdiğini belirtti. Kendisine destek verilmesi takdirinde iş yeri açarak yün bebek üretimini serileştirmek isteyen kendi markasını üretmek istediğini vurgulayan Halide Çalışkan, “3 Yıldır ben bu bebekleri yapmaya başladım. Çok seviyorum bebeklerimi. Aile bütçemize ve ülkeme katkı sağlamaya çalışıyorum. Reyhan bebeğim var, Eloş bebeğim var, kedi yapıyorum, tavşan yapıyorum, güller yapıyorum. Tırtıl yapıyorum, fil yapıyorum. Yani bütün hayvan figürlerini yapmaya çalışıyorum. Örgü bebekler daha çok ilgi çekiyor. Çünkü daha sağlıklı” dedi.

Daha sonra konuşan Halide Çalışkan'ın eşi Ömer Çalışkan ise “Hanım böyle şeylere yöneldi ve baktım baya bir talep oldu. Herkes kendisini aramaya başladı. En azından yün daha sağlıklı, hem çocuklar daha rahat oynayabilir. Kırılma olmaz. Anne ve babalar çocuklarına bir oyuncak aldıkları zaman birkaç gün içerisinde o oyuncaklar kırılıyor ama bu oyuncaklar kırılmaz, böyle bir sorun olmaz. Bakıyorum aile bütçesine de katkı bulunmaya başladı. En azından kendi Pazar parasını, kendi elbisesini, telefonunu almaya başladı. Gerçekten yoğun bir talep var kendisine” diye konuştu.