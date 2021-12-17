Cumhuriyet Başsavcısı İnal, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen AHENK Projesi kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte kitap okudu. İnal'a İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'de eşlik etti.

“Vatana borcu iyi çalışarak ödeyebiliriz”

Kitap okumanın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Cumhuriyet Başsavcısı, erken yaşta okuma alışkanlığı edinmenin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilere derslerinin yanı sıra mutlaka kitap okumalarını da tavsiye etti. Cumhuriyet Başsavcısı İnal, “Geleceğimiz olan gençlerin kendilerini kitap okuyarak geliştirmeleri, gençlerimizin ileriye yönelik hedeflerini şimdiden belirlemeleri ve bu süreçte gençliğin, sağlığın, hayatın önemini anlamaları, buna göre davranmaları kendilerine büyük katkı sağlayacaktır. Hangi işi mesleği seçersek seçelim o işi en iyi şekilde yapmak ve yaptığımız işte adil olmak gerekir. Özellikle bu okul yıllarında en az bir yabancı dili çok iyi öğrenelim. Diğer taraftan spor, müzik enstrümanı gibi alanlarda mutlaka bir hobi edinmenizin sizin gelişiminize ve hayata bakış açısına daha olumlu katkıları olacaktır. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır anlayışı ile hareket etmeliyiz. Milletimize ve vatanımıza karşı olan borcumuzu ancak iyi çalışarak, çalıştığımız alanda vatandaşlarımıza iyi davranarak ve yapılması gereken işi hızlı yaparak ödeyebiliriz” diye konuştu.

“Temsili duruşma salonunu gezdi”

Öğrencilerle konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı, Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet bölümünde okuyan öğrencilere yönelik ders kapsamında oluşturulan temsili duruşma salonunu gezerek, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirme ve bu sayede meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buldukları temsili duruşma salonunun işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet eden Cumhuriyet Başsavcısı İnal, çekilen hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.