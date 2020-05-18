Marinaya dönmeye hazırlanan denizcilere uyarı

Özellikle Ege ve Akdeniz2de bir anda 40 derecenin üzerine yükselen hava sıcaklığı nedeniyle denizcilerin hızlı bir şekilde marinaya dönmeye başladığını belirten Su Üstünde Bloğu Yöneticisi Eren Budaklı, “Birçok ülke korona virüs tedbirlerini daha esnek hale getiriyor. Teknelerinde yaşayan denizciler dışında korana virüs tedbir sürecinde birçok denizci evde kaldı. Yaz sezonunu girerken, tekneler denizde sorunsuz bir sezon geçirmek için önceden bazı hazırlıklar yapmalıdır. Özellikle teknenin mutlaka bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerekir. Rutin bakımların yanında sezon sonunda ve öncesinde yapılması gereken en önemli işlem tekne temizliğidir. Tekne temizliğinde de doğru kimyasal ürünlerin tercih edilmesi gerekir” diyerek bu dönem rutin bakımların yanında hijyene ve dezenfekteye çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Budaklı denizcilere hitaben sezon öncesi yaptığı açıklamada “Korona virüs tedbirleri sürecinde teknesi ile ilgilenemeyen veya teknesinden uzak kalan denizciler mutlaka sezona başlamadan önce tekneyi bakım yapmış olsa dahil, bu geçen süre zarfından dolayı teknesini bir daha kontrol etmeli ve yapılacak bakım ve onarım varsa tekrar yaptırmalı” diye konuştu.