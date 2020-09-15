Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin yeni Kaymakamı Kadir Kılıç göreve başladı.

Büyükorhan ilçesi Kaymakamı Yavuz Arslan'ın Çankırı Yapraklı'ya atanmasıyla boşalan Kaymakamlık makamına 106. Dönem Kaymakamlık Kursu kurasıyla Kadir Kılıç asaleten atandı.

Büyükorhan Kaymakamı Kadir Kılıç, “Görevimize hayırlısı ile bugün itibari ile başladık. Hedefim bu güzel ilçenin, sıcakkanlı insanlarına elimden geldiğince en iyi hizmeti verebilmek olacak. Yapacağımız görev süresince, kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla birlikte istişare içerisinde Büyükorhan için çalışıp, her gönle hitap edeceğiz” dedi.