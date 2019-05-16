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Lapseki'de köylere baz istasyonu kuruluyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kızıldam, Kocabaşlar, Karaömerler ve Çamyurt köylerine baz istasyonu kuruldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kızıldam, Kocabaşlar, Karaömerler ve Çamyurt köylerine baz istasyonu kuruldu.


Lapseki ilçesine bağlı Kızıldam, Kocabaşlar, Karaömerler ve Çamyurt köylerine baz istasyonu kuruldu. Özel GSM şirketlerinin hizmet vereceği baz istasyonları köylü vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Engin ve Halil Özer yaptığı bilgilendirmede, "Daha önce Beybaş ve Nusretiye köylerimizde baz istasyonu hizmete geçmişti. Şimdi Kocabaşlar, Karaömerler, Çamyurt ve Kızıldam köylerimizi yakından ilgilendiren baz istasyonu hizmete girdi. Başta AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Kaymakam Tahir Şahin'e teşekkür ederiz" açıklamasında bulundular.

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