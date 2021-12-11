Hem öğrendiler hem eğlendiler

Bu kapsamda son olarak kulüp Aydınpınar İlk ve Orta okulu ile İmam Hatip Ortaokulu ziyaret etti.

Düzce'de çocuklara yönelik faaliyetleri ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, öğrencilere tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Tanıtım etkinlikleri kapsamında onlarca ortaokul öğrencisini ağırlayan kulüp son olarak Aydınpınar ilk ve ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nu ağırladı. Kulübe gelen çocuklar ilk olarak kulübü gezerek yapabilecekleri faaliyetler hakkında öğretmen ve yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Düzce belediyesi Çocuk Kulübü'nün gerçekleştirdiği sinema etkinliğine katılım sağlayarak hem çocuk kulübünün faaliyetlerini öğrendi hem de eğlenceli dakikalar yaşadı.