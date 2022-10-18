3 saatte bin 555 lira toplayan 'Banker Arif'in dilenerek kazandığı para kamuya aktarıldı

Kahramanmaraş'taki duygu istismarcılarından biri daha Büyükşehir Belediyesi zabıtasının rutin denetimlerine takıldı. Şehrin en işlek arteri Azerbaycan Bulvarı'nda kendisine yoksul süsü vererek dilencilik yaptığı tespit edilen Arif Ağbaş (55) dilenirken yakalandı. Dilencilikten kazandığı paralar ve mal varlığı dolayısıyla “Banker Arif” olarak bilenen Ağbaş'ın üzerindeki 3 saat içinde topladığı bin 555 lira nakit para, tutanakla teslim alındı.

Cezai işlem uygulanan Arif Ağbaş, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Halil Ulubey

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