8 katlı binanın enkazından 1'i engelli 3 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartman çöktü. Enkazda 1'i engelli 3 kişi kurtarıldı. Yerle bir olan apartmanda ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

Murat Başal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.