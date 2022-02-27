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8 yıldır kızından ayrı olan evlat nöbetindeki anneden kızına 'evine dön' çağrısı

8 yıldır kızından ayrı olan evlat nöbetindeki anneden kızına 'evine dön' çağrısı
8 yıldır kızından ayrı olan evlat nöbetindeki anneden kızına 'evine dön' çağrısı

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 909'uncu gününe girdi.

8 yıldır kızından ayrı olan evlat nöbetindeki anneden kızına 'evine dön' çağrısı - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 909'uncu gününde de sürüyor. 8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızına dönmesi için çağrıda bulundu.

“Kızım okuyup öğretmen olacaktı”

909 gündür HDP'nin kapısında olduklarını ifade eden Türkan Mutlu, HDP ve PKK'dan bir anne olarak evladını, Ceylan'ını istediğini dile getirdi. Mutlu, “Maalesef HDP ve PKK 8 yıldır evladımı benden alıp acı çektiriyorlar, 8 yıldır evladımı görmüyorum. Kızım okuyup öğretmen olacaktı, vatana, ailesine hayırlı bir evlat olacaktı. Ama maalesef HDP ve PKK bize bu zulmü yaşattı. Allah, bizim hakkımızı bırakmasın. Ceylan kızım eğer beni görüyor veya duyuyorsan çık gel. Orada seni kandırıyorlar, devlet sana ceza vermiyor. Evde oturmadan 8 yıldır peşindeyim” dedi.

Murat Başal
 

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