Avrupa'nın bilim ödülü adayı bir Türk

Avrupa Birligi'ne akredite iki köklü kurum olan, Zbigniew Roch Başkanlığı'ndaki Avrupa İş Kulubü (EBCA) ile Türkiye Başkanlığı'nı Ferhat Bozçelik'in yürüttüğü Avrupa Diplomatlar Birliği (DMW), bu seneki Avrupa Yılın Genç Bilim Ödülü adaylarının Türk bilim insanı Erdal Can Alkoçlar olduğunu açıkladı.

Biyosotik ve farmasotik alanda kapsamlı AR-GE faaliyetleri yürüten ve gerek şahsi gerek bünyesindeki şirketlerde toplam 422 ilaç patentine sahip olan Alkoçlar, daha önce de 2015'te Türk Patent Ödüllerinde 4'üncülük, 2016 ve 2019'da da ‘'Yılın Genç Bilim İnsanı'' ödüllerine layık görülmüştü.

Roch ve Bozcelik, buluşlarının makaleleri Harvard, MIT ve Avrupa Birliği Bilim Topluluğu portalında (CORDIS) yayında olan Alkoçlar'ın bu ödüle aday gösterilmesinin Covid-19'un semptomatik tedavisine yönelik geliştirdiği adjuvan formulasyonlar olduğunu vurguladı.