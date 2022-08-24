Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini 2023'te Cumhuriyetin ikinci asrına başlarken tertemiz yapacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Silivri'de AK Parti İlçe Başkanlığını ve belediyeli ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Ortaköy Mahallesi'nde konuşan Bakan Soylu, "Türkiye'de yaklaşık 2 buçuk, 3 yıldır afetler üst üste geldi. Afetten afete koştuk, terörle mücadeleden terörle mücadeleye koştuk, yangından yangına koştuk. Ama arkamızdan bir tek 'nerede bu devlet' diyen bir kişi bırakmadık. İşini kaybeden yüzlerce kişinin işlerini bir kısmını devletten bir kısmını bağışlardan topladığımız paralarla, yeniden iş kurmaları için destekte bulunduk. Gücümüzün yettiği kadar herkese elimizi uzattık ama 'nerede bu devlet' dedirtmedik" dedi.

Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Gazitepe Mahallesi'ne geçti. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, “Macaristan'da Soros Parti kurdurdu. Altı partiyi bir araya getirdiler ve iki büyük şehrin belediye başkanlarından birisini aday gösterdiler, sonrasında ise Macaristan Başbakanı Orban, hepsini ezdi geçti. Şimdi Amerika'dan binlerce kilometre öteden ülkelere hikaye biçerek, burada büyükelçilerle görüşerek bu işler çözülmez. Buradan Kılıçdaroğlu'na şunu da söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu yarın bu büyükelçiye gönderdiğin adamının büyükelçiyle konuşması bir kaset olarak, bu ülkenin bir vatandaşı tarafından savcılığa suç duyurusu olarak giderse ne yaparsın? Büyükelçinin verdiği talimatlar senin partiye ve diğer partilere giderse ne yaparsın? Kasetlerde, partileri nasıl sustururuz, anayasayı nasıl değiştiririz, seçimin ilkini ne zaman yapar diğer seçimi ne zaman yaparız, özellikle bu LGBT konusunda bu milletin düşüncesini nasıl değiştiririz, bunların hepsi bir kasette vatandaşın biri getirirse sen ne yaparsın? Bu ülke ne mandayı kabul etti ne de sömürgeyi bu ülke bunların hiçbirini kabul etmez" dedi.

Bakan Soylu, “Her şey istismar ediliyor. Bugün Eskişehir'de yabancılar ellerinde kılıçlarla geziyorlar diye bir görüntü çıktı ortaya. Talimat verdik konu araştırıldı gelen bilgiye göre, Eskişehir'de bir film çekiminde çalışan, bizim ülkenin çocukları olan ve ellerinde de imitasyon kılıçlarla bir yerden başka bir yere gidiyorlar. Sosyal medyadaki ben ona günah galerisi diyorum, günah galerisinde hemen Suriyeliler kılıçlarla beraber sokak ortasında geziyorlar diye yalan haber yapıyorlar. Bunun ufağı büyüğü yoktur bu bir zihniyettir ve biz bu zihniyeti yenmek durumundayız" dedi.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana ve Adıyaman'ı içinde bulunduran Amanos Dağları'ndan teröristleri temizledik. Yıllarca Karadeniz'de Karadeniz insanını ürküten ve korkutan, Eren evladımızın ve astsubayımızın katline sebep olan teröristleri Karadeniz'den temizledik. Erzurum bölgesini teröristlerden temizledik. En son İran'ın yanı başında bulunan ve buraya sınırdan girilmesi çok kolay olan Tendürek bölgesini temizledik, tertemiz hale getirdik. Biz şehitlerimizin intikamını alıyoruz. Bize çok çektirdiler, bu ülkenin gücünü çok zayıflatmaya çalıştılar, Amerika'yı arkalarına aldılar, Avrupa'yı arkalarına aldılar ve bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalıştılar. Allah bize nasip edecek Gabar bölgesini 2023'te Cumhuriyetin ikinci asrına başlarken tertemiz yapacağız. Türkiye'yi tertemiz yapacağız" ifadelerini kullandı.

Şaban Tektaş

