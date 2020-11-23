Bill Gates: 'Covid-19 aşılarının neredeyse hepsinin işe yarayacağına inanıyorum'

AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının da Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları gibi yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyleyen Gates, "Şubat ayına kadar büyük ihtimalle hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" dedi. ABD'deki vaka sayılarındaki artışa değinen Gates, "Vaka sayısı artmaya devam ediyor ve bu artışın Şubat ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu kış döneminde muhtemelen günde 2 binden fazla ölüm olacak" diye konuştu.

İşe yarayan bir aşı üretmenin ve insanların çoğuna aşı yapmanın da zorluklarının bulunduğunu belirten Gates, ABD'de lojistik birimlerinin kafasının biraz karışık olduğunu ancak bu sorunların çözüleceği konusunda umutlu olduğu ifade etti. Gates, "İnsanlar güvenliğin sağlandığına ilişkin daha fazla kanıt görecek ve zamanla salgının yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız" dedi.

Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu. Bugün de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin birlikte geliştirdiği korona virüs aşısının yüzde 70 koruma sağladığı belirtildi.