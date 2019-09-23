BM Genel Sekreteri Guterres: 'Dünya ürpertici bir çığlık atıyor'

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nun ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, “2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı. “Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur” diyen Guterres, dünyanın daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını önlemek için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu. Zirvede Finlandiya ve Almanya on yıl içinde kömürü yasaklama sözü verdi.

Trump katıldı, dinledi, gitti

Zirveye katılmaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise herkesi şaşırttı. İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelen ve kısa süre konuşmaları dinleyen Trump, hiçbir şey söylemeden salondan ayrıldı.

BM'nin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik önlemlerinin zirveye çıkarıldığı New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu'nun ilk günü hareketli başladı. Görüşmeler öncesi emniyet güçleri BM binası etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. BM 74. Genel Kurul üst düzey toplantıları ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği ‘İklim Değişikliği' zirvesiyle başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu dünya liderleri zirve için Birleşmiş Milletler binasına geldi. Katılımcılar ise Birleşmiş Milletler binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Özgür Yorul