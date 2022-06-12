Boğaçayı'nın yosunlanları sağlık ve biyolojik temizlik işareti

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dökülen Boğaçayı'nın sosyal etkinlik alanı olarak planlanan bölgesinde geniş bir alanda son dönemde yosunlaşma arttı. Su yüzeyini kaplayan yosunlar, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi'yle sık sık temizleniyor. Kesilen yosunlar kıyıya doğru çekilip, burada biriktirildikten sonra götürüldüğü bölgede gübre olarak değerlendiriliyor. Ekipler ayrıca kesilen yosunların ve diğer parçaların denize ulaşmasını engellemek için bariyer de çekti. Yosunlanma ve gemi ile yapılan temizlik havadan da görüntülendi.

"Yosunlanmanın atttığı zamandayız"

Yosunlanma ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Mehmet Gökoğlu, bir suda yosunlanma için üç önemli faktörün olduğunu dile getirerek, “ Bunlardan birisi güneş ışını, su sıcaklığı ve besindir. Boğaçayı tamda bu üç faktörün olgunlaştığı dönemi yaşıyor. Boğaçayı şehrin içinden hemen Konyaaltı Sahili'ne dökülüyor. Bir bakıma yosunlanma iyidir. Yosunlanma hem katı partiküllerin denize gitmeden önce tutulmasını sağlarken hem de çay içinde besin açısından zengin olan gübreyi tutuyor. Saydığımızı 3 öğede olgunlaşınca yosunların çoğalma dönemini yaşıyoruz” dedi.

"Yosunların önemli görevleri var"

Antalya Büyükşehir Belediyesince yosunların biçilip kıyıya çekildiğinin altını çizen Gökoğlu, “ kesildikten sonra alttan yeniden yosunlar geliyor. Güzel bir olay bu, suyu sürekli olarak temizliyor. Biz bunu yapmazsak temizlemezsek bir süre sonra yığılma olacak ve gelişen yosunlar çay içinde çürümeye başlayacak. O zaman kirlilik oluşacaktır. Şuanki görüntüde belediye bu kesim işini yapıyor. Bize bu yapılan doğru bir iştir. Kıyıya çekilen yosunlar daha sonra gübre olarak değerlendiriliyor. Bu durum olağan bir şey. Bu yosunlar katı atıkları filtreliyor, ayrıca biyolojik olarak suyu filtreleme yaparak temizliyorlar. Yosunların tuttuğu katı atıkların denize ulaşması ise müsilajı tetikleyecektir. Yosunların olması denizde müsilajı engellemesi açısından da önemlidir” diye konuştu.

"Korkulacak durum yok"

Yosunların suyun üstünde görünmesine rağmen önemli bir kısmının altta olduğunu kaydeden Mehmet Gökoğlu, “Yosunlar kirlik değil tam tersi suyu biyolojik olarak temizliyor. Korkulacak bir durum yok. Biçilmezse, temizlenmezse sıkıntı o zaman başlar” açıklamalarında bulundu.

İsa Akar

