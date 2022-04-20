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Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı
Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı! - Foto Galeri

Bursa'da sabah 7.30 sıralarda uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi.

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

Şehit Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asılırken, şehidin arkadaşları da eve geldi. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.


Hurşit Topal
 

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