Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

Bursa'da sabah 7.30 sıralarda uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi.

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

Şehit Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asılırken, şehidin arkadaşları da eve geldi. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.



Hurşit Topal

