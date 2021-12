Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Pirinkayalar Tüneli'nin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Tünelin Güney ve Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirecektir. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3, 4 km yaklaşan bu proje Erzurum- Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir.

2 şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız hızlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısında uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır" dedi.

Ülkeye 18 milyon liraya yakın tasarrufun yanında karbon salınımı 230 ton azaltacak bu tünelin çevrenin korunmasına da katkı yapacağını bildiren Erdoğan, "Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip Erzurum ile Artvin ilerimiz arasındaki ulaşımın bu tünelle kolaylaşması beraberinde yeni fırsatları da getirecektir. Erzurum ve Artvin Havalimanları ile Artvin Limanı'nı birbiri ile entegre edecek bu tünel her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır. Bu tünel ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Tünelin yapımında emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

"Genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik"

Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yapılan alanlardan birinin de ulaştırma projeleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km‘den 28 bin 473 km'ye çıkardık. Bunun yanında 14 bin 516 km ‘de yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3 bin 532 km'ye yükselttik.

Tüm bu yollar üzerinde toplam uzunluğunu 50 km'den 639 km'ye çıkardığımız tüneller 311 km ‘den 720 km'ye çıkardığımız köprüler ve viyadükler inşa ettik. Yaptığımız bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan 12 bin 800 km'ik demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz, genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik" açıklamasında bulundu.

"Bu yatırımları asıl büyük atılımlarımızın alt yapısı olarak planladık ve hayata geçirdik"

Eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, diğer tüm alanlarda da benzer yatırımlarla ülkenin çehresini değiştirecek adımlar atıldığını kaydeden Erdoğan, "Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık. Bu yatırımları asıl büyük atılımlarımızın alt yapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında. Hem en kapsamlı hem en yeni, hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Savunma Sanayi başta olmak üzere orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur" değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimde yapılan yatırımların meyvesini sanayiden turizme, her alanda sahip olduğumuz nitelikli insan gücü avantajı ile alıyoruz" diyen Erdoğan, "Sağlıkta yaptığımız yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte yaşayarak gördük. Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de üretimimizin ve ihracatımızın hızla arttığı şu dönemde yollarda mal taşıyan kamyonlara ve tırlara bakarak ülkenin her köşesine hızla ve güvenle ulaşan otomobilleri takip ederek görebiliriz. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu, gelişmiş ülkelerin ciddi bir enerji krizi tehdidiyle yüzleştiği şu günlerde daha iyi değerlendirebiliriz. Tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız tüm bu yatırımların emniyetini, gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz. Benzer örnekleri, her alana teşmil etmek mümkündür. İnşallah ekonomide hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3 buçuk trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum"

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Ülkemizi, 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Girişimci, daha çok yatırım yaparak sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, esnafımız daha güzel hizmet vererek, nakliyecimiz daha çok sefer yaparak, ihracatçımız daha çok mal satarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak velhasıl her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na tünelin etrafının yeşillendirilmesi talimatında bulundu.

Derya Yetim - Hülya Keklik