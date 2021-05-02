Değnekçinin para pazarlığı kamerada

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti. Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.