Dev kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı “CMA CGM Congo” adlı dev konteynır gemisi İstanbul Boğazına geçti. 300 metre uzunluğunda ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkör eşlik etti. Geçişini ise yaklaşık 1 saatte tamamladı. Ukrayna Odessa Limanı'ndan hareket eden gemi, Karadeniz'den İstanbul Boğazına girdi. Dev geminin boğazdan geçişi ise drone ile havadan görüntülendi.

Sümeyye İnal - Emre Baba - Alper Suat Tutaşı



