Elazığ'da 'Çöken bina altında 2 polis kaldı' iddiası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü.

Akpınar Mahalle Muhtarı Raif Acar, "Olay anında merkez karakol komiseri ve polis arkadaş ile eşya tespiti yapmaya geldik. Çilingir ile kapıları açacaktık. Polis arkadaşlar çabuk kaçın dedim ve ben kaçtım. Enkaz altında kaldılar. 2 polis memuru kaldı” dedi.

Erkan Bay - Yakup Sağlam



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