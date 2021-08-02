Elektrikler neden yok? Elektrikler ne zaman gelecek?

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan da elektrik arızalarını da gidermeye çalışıyor. Yangın ve teknik arıza kaynaklı olduğu düşünülen elektrik kesintileri yurdun geneline yayılmaya başladı.

Sosyal medyadaki mesajlara İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

PLANLI KESİNTİLER VAR!

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.