Esenyurt'ta bir kadının sokağa astığı halısı, arabalı iki hırsız tarafından böyle çalındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halısını yıkadıktan sonra kurutmak için sokağa asan Eylem Tali, sabah kalktığında halısının yerinde olmadığını gördü. İlk başta ihtiyaç sahibi bir vatandaşın aldığını sanan Tali, gerçeği güvenlik kameralarına bakınca anladı. İki şahsın, araçla gelerek asılı halısını çaldığını gören kadın, hemen durumu polise haber verdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden iki hırsızı halı ile birlikte yakaladı. Olay sonrasında halısına kavuşan Eylem Tali, bir daha asla halısını sokağa asmayacağını söylerken, yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bir daha asla halımı sokağa asmam”

Halısının çalınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Eylem Tali, “Halımı kuruması için sokağa sermiştim kalktığımda ise yerinde olmadığı fark ettim. İlk olarak ihtiyacı olan birinin çaldığını düşündüm ve çok önemsemedim. Güvenlik kameralarını izlediğimde ise durumu fark ettim. Lüks bir aracın gelerek halımı çaldığını görünce halımı bulmam gerekli diye düşündüm ve polis ekiplerine haber verdim. Karakola gelmem gerektiğini söylediler bende karakola giderek şikayetçi oldum. Aradan kısa bir süre sonra beni aradılar ve ‘Halını bulduk' dediler. Şahısların tutuklanacaklarını söylediler. Bende halıma kavuşmuş oldum. Bundan sonra ise halımı asla sokağa asmam, kirlendiği zaman halı yıkamaya vereceğim” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli