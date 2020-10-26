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Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, kaçan terörist de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da yaptığı açıklamada "Aferin kahramanlarımıza . İkisi de elde hikayesini anlatacağız" diyerek aranan diğer teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Bakan Soylu duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise kaçtı. İskenderun ilçesindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İkinci teröristin de yakalanmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşanırken, vatandaşlar teröre lanet eden sloganlar attı.

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN: AMANOSLAR'DA TERÖRİST KALMAMIŞTIR

Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Doğan, "HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Selim Çelik adli birimler tarafından tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri de 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletlerle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi ve 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist canlı olarak yakalandı.

Bugün geriye kalan 2 teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi. Bugün İskenderun'a inen bu 2 terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı ve peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar.

Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur" diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN TAKİP EDİLEN ARACI

TERÖRİSTİN KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Ahmet Seher - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak
 

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