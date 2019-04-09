İhlas Vakfından Afganistan'daki Türkmen bölgesine destek

İhlas Vakfı tarafından Afganistan'ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından İpek Yolu Vakfı ile koordineli olarak inşa edilen 18 cami, mescit, su kuyusu ve Kur'an-ı Kerim kursu (külliye) bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Yıllardır süren iç savaş ve terör sebebiyle yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afgansitan'ın kuzeyinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Türkistan bölgesinde gerçekleşen açılışlara Türk iş adamı Faruk Aydın, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Talip Alpsoy, İpekyol Başkanı Mustafa Mahdum, Su Kuyuları Koordinatörü Mustafa Sertel, Kitap Koordinatörü Bahtiyar Çalışkan ve Afganistan İpek Yolu Vakfı Yurtlar Koordinatörü Abdülhakim Mahdum katıldı. Açılışta açıklama yapan İhlas Vakfı Su Kuyuları Koordinatörü Mustafa Sertel ve İpekyol Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Mahdum, cami, mescit, su kuyusu ve Kur'an-ı Kerim kurslarının yapılmasına sponsor olan iş adamı Faruk Aydın ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ardından kurdelelerin besmele ile kesilmesi ile külliyeler hizmete girdi.