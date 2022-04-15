İstanbul Boğazı'nda gönüllü temizlik: Su altı dronu kirliliğin boyutunu görüntüledi

İstanbul Boğazı'nın çeşitli yerlerinde dalış yapan İsa Şahintürk ve Kıvılcım Günbattı, sualtındaki kirliliği görüntüleyip aynı zamanda gönüllü olarak temizliyor. Sarıyer Kireçburnu sahilinde dalış yapan Şahintürk ve Günbattı ilk olarak kirliliğin yoğun olduğu alanlarını tespit ediyor.Ardından yanlarında getirdikleri su altı kameralarıyla atıkların akıntı ile oluşturduğu çöp dağlarını ve hayalet ağları kayıt altına alıyorlar.

İki gönüllü çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıp farkındalık oluşturmayı hedefledi. Dalış yaptıklarında ise yanlarında taşıyabilecek ağırlıkta olan atıkları toplanıp yüzeye taşındı. Topladıkları atıkları ise yakında bulunan çöp konteynırına götürdü.

Su altında temizlik dron kamerasında

Dalgıçların gönüllü olarak yaptığı temizlik çalışmaları ise su altı dron ile görüntülendi. Tüpsüz olarak yapılan dalışlarda atıkları tespitini ve daha sonra toplama işlemlerini gerçekleştirildi. Su altından dalgıçların bir lastiği kaldırmaya çalıştıkları ancak ağırlığı nedeniyle yapamadığı görüldü. Dalgıçları görüntüleyen su altı dron ise hayalet ağlara takıldı. Dron ağlara takılması ve kurtarılması aksiyon kamerasına yansıdı.

“Atıklar çöp dağları oluşturuyor”

İstanbul'un çeşitli noktalarında dalış yapan İsa Şahintürk, “Sualtında İstanbul'daki sahil kenarlarında çöp birikintileri görebiliyoruz. Balıkçı barınakları ve teknelerin park ettikleri iskeleler bu bölgelerde lastikler denize düşerek uzun yıllar kalıyor. Lastikler plastiklere göre daha dayanıklı olduğu için yüzyıllar boyunca burada kalabiliyor. Diğer canlılar tarafından üstü kaplandığı için çoğu zaman görülmeyebiliyor. Atıklar akıntı ile biriktiğinde çöp dağları oluşturuyor. İstanbul'un tüm kıyılarında kirliliği görebilmek mümkün. Sokakta yere attığını bir çöpten bile siz sorumlusunuz çünkü onlar rüzgar ile denizlere ulaşıyor. Denizde yüzyıllar boyunca bu atıklar canlı hayatına zarar veriyor” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

