İstanbul'da dev narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında kent genelinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Camdan bebeği ile operasyonu izledi

Bağcılarda önceden belirlenen bir adreste ekiplerin baskın yaptığı sırada, şüphelinin ikamet ettiği adreste bulunan bir vatandaş camdan bebeği ile birlikte operasyonu seyretti.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Aydemir Kadıoğlu - Doğan Can Cesur - Selim Bayraktar