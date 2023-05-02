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İtalya'da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı

İtalya'da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı

İtalya’nın Sicilya Adasındaki Mellina’da etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna’da ise nehirler taştı.

İtalya'nın güneyindeki Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'da yer alan Mellina'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mellina'ya bağlı Antillo ve Furci kasabalarında gün boyu etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Bazı yollar trafiğe kapandı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna'da ise yoğun yağışla birlikte nehirler ve akarsular taştı. Kurtarma ekipleri, selde mahsur kalan bir sürücüyü merdiven kullanarak araçtan kurtarırken, sel sularında kalan kuğu yuvasını da güvenli bölgeye taşıdı.
Aşırı kuraklığın yaşandığı ülkede görülen yoğun yağış sonucu barajlarda su seviyeleri yükseldi.

Ahmet Yıldız
 

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