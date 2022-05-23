İzmirli öğrenciler, iki tiyatro oyununu sahneledi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri, ilk defa tiyatro oyunu sahneledi. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Sahnesinde sergilenen oyunların ilki, Kazım Başer tarafından kaleme alınan ‘Masabaşı Olsun' adlı tiyatro oyunu oldu. Kısa oyun yarışmasında dereceye giren oyunda, bir şirkette çalışan üç kişinin, patronlarına ait olan kayıp çeki bulma çabası anlatılıyor.

Savaş olgusuna farklı bir bakış getirerek, mizah ve dramı iç içe yaşatan, Fernando Arrabal'in kara mizah türünde kaleme aldığı Cephene Piknik adlı tiyatro oyununu da sahneleyen öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Oyunlarda ise Yasemin Argun, Ece Keklik, Ayşe Dağlı, İbrahim Halil Dağdeviran, Rozelin Çelebi, İrem Aydın, Emre Kaplan sahne aldı.