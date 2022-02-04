Dünyada her yıl 10 milyona yakın kişinin ölümüne neden olan kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne özel Dr. Öğr. Üyesi Şule Olgun açıklamalarda bulundu. Kanserlere birçok faktörün neden olabileceğini belirten Dr. Olgun, “Kanserlerin yüzde 35'i beslenme kaynaklı. Diğer nedenler ise sırasıyla sigara kullanımı, enfeksiyon, meslek hastalıkları, alkol kullanımı, çevre kirliliği, besin katkı maddeleri ve idiopatik nedenler” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri”

Dünyada ve Türkiye'de kansere bağlı ölümlerin, kalp ve damar hastalıklarından sonra 2'nci sırada yer aldığını söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Şule Olgun, “Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer ve prostat kanseridir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseridir ve meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam ediyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür” diye konuştu.

“Ne kadar erken fark edilirse, tedavi şansı da o derece artar”

Kanser tanısı alan bireylerin hayatının beklenmedik bir şekilde değiştiğini ve bireylerin kansere uyarlanmış yeni bir döneme başladığını söyleyen Dr. Olgun, “Kansere yakalanan bireyi cerrahi operasyon, kemoterapi, radyoterapi, hormonaterapi, immünoterapi gibi bir dizi tedavi sürecinin bir ya da bir kaçı ya da tamamı beklemektedir. Tüm bu tedavi sürecini kolay atlatabilmek, kanserin erken evresinde tanı alabilmek için erken tanı yöntemleri olan tarama yöntemlerini iyi bilmek çok önemlidir. Ne kadar erken fark edilirse, tedavi şansı da o derece artmaktadır. Bunun için halkın kanser tarama yöntemleri ve belirtileri hakkında farkındalığının oluşturulması gerekmektedir” dedi.

“Kanser tarama hizmeti ücretsiz olarak veriliyor”

Dr. Olgun konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuştur. Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama hizmetleri KETEM'lerde ücretsiz olarak verilmektedir. KETEM'lerde bulunan 23 mamografi cihazı ve ek olarak 10 adet de mobil mamografi cihazı bireyin meme kanser tarama hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca KETEM'lerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 50 yaşından itibaren kadın ve erkek nüfusa; gaitada gizli kan kiti yardımıyla kalın bağırsak kanseri taraması hızlı, pratik ve güvenilir şekilde yapılmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki serviks kanserlerinin taranmasında HPV DNA testleri fazlasıyla etkindir. Smear testine göre HPV testlerinin duyarlılığı hem daha fazla hem de numune alınması daha kolaydır, ayrıca test bir uzmana bağımlı olmadan çalışılabilmektedir. Bu sebeple KETEM'lerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 30-65 yaş arası kadınlarımız 5 yılda bir HPV-DNA testi ile taranarak rahim ağzı kanser taramasını da yaptırabilmektedir.”