İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü
Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem Kayseri'de hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İlimizde de hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca deprem anındaki panikten dolayı yaralanan 5 kişinin de hastanelere başvurduğu öğrenildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Ali Göç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.