Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca deprem anındaki panikten dolayı yaralanan 5 kişinin de hastanelere başvurduğu öğrenildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Ali Göç

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